Седокова показала откровенное фото со своим возлюбленным

Пара сфотографировалась в обнимку.

Известная певица Анна Седокова выложила откровенное совместное фото со своим новым возлюбленным Янисом Тиммой.

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Пара сфотографировалась в обнимку. При этом на Седоковой надето лишь черное нижнее белье. В кадре, опубликованном на ее странице в Instagram, артистка продемонстрировала сочную грудь и упругие ягодицы.

Тимма продемонстрировал торс. "Я сильная, я справлюсь. - Сильным буду я, а ты будь нежной и просто люби меня. "Мистер и миссис Смит", - подписала весьма откровенный снимок экс-"виагра".

Недавно Янис Тимма сделал Анне Седоковой предложение руки и сердца. Певица согласилась стать его женой, для нее это будет третий брак. На момент начала их отношений баскетболист был женат, а его сыну было всего несколько месяцев.

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