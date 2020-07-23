Экс-"виагра" Анна Седокова снова выходит замуж

Баскетболист Янис Тимма сделал Анне предложение.

Вот уже около года длится роман Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы. И вот сегодня стало известно, что в скором времени может состояться свадьба этой пары.

Об этом сама Седокова радостно сообщила в Instagram.

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«Мне кажется «до тебя» не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь я знаю точно, что значит любить больше жизни, любить, несмотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание. Но сегодня есть ты и я, и есть наше удивительное настоящее и будущее. Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. И я сказала тебе «да». Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной!», - призналась 37-летняя певица.

Отметим, что 28-летний Янис и 37-летняя певица начали встречаться, когда Тимма еще был женат.

Напомним, что Седокова трижды была замужем и имеет трое детей.

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