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60-летняя Надежда Кадышева напугала сеть фотографией без фотошопа

10:40, 05 мая 2020
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Кадышева удивила внешним видом на новой фотографии / Instagram rail_nabiullin

Так, снимок с 60-летней знаменитостью появился в соцсети Instagram.

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На фото Кадышева выглядит заметно уставшей и резко постаревшей. Кроме того, у певицы видны темные круги под глазами и потухший взгляд.

Как пишет "Комсомольская правда", в сети поклонники обсуждают, все ли в порядке со здоровьем Надежды, и не скрывает ли она какую-то болезнь. Также пользователи сравнивают Кадышеву с ее коллегой – певицей Надеждой Бабкиной. Последняя старше артистки на 10 лет, но при этом, как отмечает издание, выглядит гораздо моложе.

Instagram Надежда Бабкина

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Теги: #певица