Финалист второго сезона романтического реалити "Холостячка" Дмитрий Шевченко признался, что его новой избранницей стала украинская певица Екатерина Шеффер. Девушка живет в одном подъезде со Златой Огневич.
Об этом Шевченко рассказал в кулинарном шоу "НеВинная" на YouTube.
В 2011 году Шеффер участвовала в проекте "Холостяк", а сейчас занимается блогингом и вокалом.
Пара познакомилась в Facebook. Шевченко быстро пригласил красавицу на первое свидание, которое прошло удачно. Во второй раз Шеффер и Шевченко встретились на тренировке по боксу.
Читайте также"Девочки, не завидуйте": Злата Огневич показалась в компании участников "Холостячки""При первой встрече было ощущение, что я давно ее знаю. Не было напряжения и мысли о том, что сказать, что сделать, правильно ли я себя веду. Была легкость в общении, и это мне понравилось", – вспомнил финалист "Холостячки".
Пара начала встречаться задолго до трансляции финальных серий реалити, где между Златой и Дмитрием возникли чувства, которые нередко перерастали в пикантные сцены. Новая возлюбленная мужчины реагировала остро.
"Я думаю, ей можно памятник уже ставить. Она плохо реагировала. Я с полувзгляда понимал, пытался или переключить или отвлечь. Но на следующий день прилетало. Говорит:" Ага, это мы вчера пропустили", – признался спортсмен.
Екатерина уже познакомила Дмитрия со своим сыном. Мужчина признался, что для него этот шаг любимой очень важен.
"Если с сыном познакомила, для меня это уже считается серьезными намерениями. Думаю, что девушка не будет знакомить ребенка абы с кем. Для меня ребенок – не помеха. Это маленький друг, с которым я выстраиваю отношения", – сказал тренер.
Напомним, в финале шоу "Холостячка-2" Злата Огневич выбрала предпринимателя Андрея Задворного. Однако в пост-шоу пара объявила, что больше не вместе. Андрей разошелся со Златой через 1,5 месяца отношений, поскольку у него прошли чувства.
После пост-шоу " Холостячка. Жизнь после проекта" на обоих обрушилась волна критики, ведь многие не одобрял выбор Златы в финале. Потом и сама бывшая пара начала обмениваться колкостями в своих постах и историях в сети.