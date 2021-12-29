Пара познакомилась в Facebook. Шевченко быстро пригласил красавицу на первое свидание, которое прошло удачно. Во второй раз они встретились на тренировке по боксу.

Финалист второго сезона романтического реалити "Холостячка" Дмитрий Шевченко признался, что его новой избранницей стала украинская певица Екатерина Шеффер. Девушка живет в одном подъезде со Златой Огневич.

Об этом Шевченко рассказал в кулинарном шоу "НеВинная" на YouTube.

В 2011 году Шеффер участвовала в проекте "Холостяк", а сейчас занимается блогингом и вокалом.

Пара познакомилась в Facebook. Шевченко быстро пригласил красавицу на первое свидание, которое прошло удачно. Во второй раз Шеффер и Шевченко встретились на тренировке по боксу.

Читайте также"Девочки, не завидуйте": Злата Огневич показалась в компании участников "Холостячки""При первой встрече было ощущение, что я давно ее знаю. Не было напряжения и мысли о том, что сказать, что сделать, правильно ли я себя веду. Была легкость в общении, и это мне понравилось", – вспомнил финалист "Холостячки".

Пара начала встречаться задолго до трансляции финальных серий реалити, где между Златой и Дмитрием возникли чувства, которые нередко перерастали в пикантные сцены. Новая возлюбленная мужчины реагировала остро.

"Я думаю, ей можно памятник уже ставить. Она плохо реагировала. Я с полувзгляда понимал, пытался или переключить или отвлечь. Но на следующий день прилетало. Говорит:" Ага, это мы вчера пропустили", – признался спортсмен.

Екатерина уже познакомила Дмитрия со своим сыном. Мужчина признался, что для него этот шаг любимой очень важен.

"Если с сыном познакомила, для меня это уже считается серьезными намерениями. Думаю, что девушка не будет знакомить ребенка абы с кем. Для меня ребенок – не помеха. Это маленький друг, с которым я выстраиваю отношения", – сказал тренер.

Напомним, в финале шоу "Холостячка-2" Злата Огневич выбрала предпринимателя Андрея Задворного. Однако в пост-шоу пара объявила, что больше не вместе. Андрей разошелся со Златой через 1,5 месяца отношений, поскольку у него прошли чувства.

После пост-шоу " Холостячка. Жизнь после проекта" на обоих обрушилась волна критики, ведь многие не одобрял выбор Златы в финале. Потом и сама бывшая пара начала обмениваться колкостями в своих постах и историях в сети.

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