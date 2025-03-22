Во вторник, 18 марта, российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает кровавую политику Кремля, сообщил, что умер его отец Бедрос Киркоров. Причиной смерти народного артиста страны-агрессора в возрасте 92 лет стали сердечно-сосудистые заболевания.
В пятницу, 21 марта, в России состоялось прощание с исполнителем. На его похороны пришли немало известных путинистов, которые так же как и покойный поддерживают нападение оккупантов на Украину. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Присутствующие на похоронах принесли много венков с подписями, посвященными Бедросу.
Его звездный сын и здесь отличился своей странной выходкой. Киркоров-младший после похорон отца прошелся возле венков и снял их на видео. Его поведение выглядело странно и непонятно, для чего ему ролик с венками. Очевидцы сняли момент с Филиппом на камеру и распространили в TikTok.
Сам певец ни слова не сказал во время записи видео и не объяснил, для чего оно ему в телефоне. Но в сети пользователи уже делятся своими версиями объяснения его нелепого поступка.
Кто-то пишет, что таким образом он якобы хотел поблагодарить всех, кто пришел на похороны. Однако большинство комментаторов удивлены его поведением и отмечают, что нормальному человеку такое бы не пришло в голову. Не обошлось и без упоминаний об Алле Пугачевой, которая выехала из РФ и осудила путинский режим:
- "Ищет венок от Пугачевой"
- "Нормальный человек скорбит по родному человеку, а не делает из похорон шоу"
- "Нормальный человек такого не будет делать"
- "На болоте все стабильно, видимо, чтобы потом посмотреть, сколько они стоят"
- "Нормальному человеку в голову не придет фотографировать"
Напомним, ранее стало известно, какое наследство получит путинист Филипп Киркоров после смерти отца. Адвокат рассказал, что Бедрос не был состоятельным человеком и даже не оставил завещание.