Путинист удивил сеть своим нелепым поступком.

Во вторник, 18 марта, российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает кровавую политику Кремля, сообщил, что умер его отец Бедрос Киркоров. Причиной смерти народного артиста страны-агрессора в возрасте 92 лет стали сердечно-сосудистые заболевания.

В пятницу, 21 марта, в России состоялось прощание с исполнителем. На его похороны пришли немало известных путинистов, которые так же как и покойный поддерживают нападение оккупантов на Украину. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Присутствующие на похоронах принесли много венков с подписями, посвященными Бедросу.

Его звездный сын и здесь отличился своей странной выходкой. Киркоров-младший после похорон отца прошелся возле венков и снял их на видео. Его поведение выглядело странно и непонятно, для чего ему ролик с венками. Очевидцы сняли момент с Филиппом на камеру и распространили в TikTok.

Сам певец ни слова не сказал во время записи видео и не объяснил, для чего оно ему в телефоне. Но в сети пользователи уже делятся своими версиями объяснения его нелепого поступка.

Кто-то пишет, что таким образом он якобы хотел поблагодарить всех, кто пришел на похороны. Однако большинство комментаторов удивлены его поведением и отмечают, что нормальному человеку такое бы не пришло в голову. Не обошлось и без упоминаний об Алле Пугачевой, которая выехала из РФ и осудила путинский режим:

"Ищет венок от Пугачевой"

"Нормальный человек скорбит по родному человеку, а не делает из похорон шоу"

"Нормальный человек такого не будет делать"

"На болоте все стабильно, видимо, чтобы потом посмотреть, сколько они стоят"

"Нормальному человеку в голову не придет фотографировать"

Напомним, ранее стало известно, какое наследство получит путинист Филипп Киркоров после смерти отца. Адвокат рассказал, что Бедрос не был состоятельным человеком и даже не оставил завещание.

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