Во время его выступления в РФ у него загорелся костюм, в результате чего россиянин получил ожоги.

Известный российский артист Филипп Киркоров, который прославляет Путина и поддерживает войну в Украине, попал в конфуз во время своего концерта. У путиниста на его первом большом выступлении после скандальной "голой вечеринки" Насти Ивлеевой и "отмены" в РФ загорелся костюм.

Присутствующие на концерте сняли момент на видео и распространили в сети. Как пишут пропагандистские СМИ, прокремлевский певец выступал с номером на сцене, во время которого часть песни он исполнял на большой декорации в форме микрофона. Находясь в воздухе, за спиной фаната диктатора зажгли фейерверки.

Правда, все пошло не по плану. Вместо того, чтобы стать эффектным дополнением номера, огонь добрался и до одежды Киркорова, вследствие чего загорелась его куртка. На кадрах заметно, как исполнитель начал кричать, когда почувствовал, что его одежда пылает, а также он тряс левой рукой, вероятно, пытаясь погасить пламя.

Когда фейерверки перестали пылать, артиста опустили на сцену. Он сделал вид, будто ничего не произошло, и продолжил концерт. Однако все же коротко указал: "Обжегся". Было заметно, что Киркоров испытывает некоторый дискомфорт из-за индицента. Позже его концертный директор сообщила, что он получил ожоги, но незначительные, поэтому продолжил шоу.

Отметим, что в 2023 году певец поставил на паузу свою концертную деятельность. Причиной стало его появление на скандальной "голой вечеринке", куда пришло немало путинистов, кроме него, почти без одежды. Киркоров долгое время оправдывался за участие в мероприятии, однако это не спасло его от "отмены" в РФ. В частности, отменяли его выступления, один из пропагандистских каналов вырезал его из праздничного концерта "Рождественский вечер с Григорием Лепсом" и убрали артиста из эфира фестиваля "Песня года".

Чтобы выслужиться перед Кремлем, Киркоров начал ездить на оккупированный Донбасс, где встречался с оккупантами. Россиянин публично поддерживает нападение захватчиков на Украину и продолжает участвовать в пропагандистских мероприятиях.

Напомним, ранее Киркоров оконфузился на похоронах отца. Путинист прошелся возле венков и снял их на видео. Его поступок был бессмысленным и непонятным. Очевидцы сняли момент с Филиппом на камеру и распространили в TikTok.

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