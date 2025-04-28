Недавно Филипп Киркоров дал сольный концерт во время которого произошло несколько конфузов. Во-первых, он едва не сгорел от пиротехники, которую использовал в своей программе, а во-вторых, артист сыграл на скрипке под фонограмму.
Он так увлеченно "играл" на музыкальном инструменте, что даже не заметил то, что смычок не притрагивается к струнам.
Пользователи сети, конечно же, обратили на это внимание и сделали из путиниста посмешище.
Что пишут фолловеры:
- "Под фанеру на скрипке еще никто не играл, он первый"
- "Я тоже в детстве такие концерты бабушке исполнял"
- "Сплошной обман"
- "А скрипка знала, что на ней играли?"
- "Как интересно! Играет практически без участия пальцев левой руки. Чудо чудное"
- "Устал петь под фанеру, решил играть под фанеру"
- "Испанский стыд"
- "Что за цирк дешевый?"
- "Скрипачи посмеялись от души"
- "Когда понял, что под фанеру можно не только петь"
Напомним, ранее Киркоров оконфузился на похоронах отца. Он после похорон отца прошелся возле венков и снял их на видео. Его поведение выглядело странно и непонятно, для чего ему ролик с венками. Очевидцы сняли момент с Филиппом на камеру и распространили в TikTok.