Путинист под фанеру играл на скрипке.

Недавно Филипп Киркоров дал сольный концерт во время которого произошло несколько конфузов. Во-первых, он едва не сгорел от пиротехники, которую использовал в своей программе, а во-вторых, артист сыграл на скрипке под фонограмму.

Он так увлеченно "играл" на музыкальном инструменте, что даже не заметил то, что смычок не притрагивается к струнам.

Пользователи сети, конечно же, обратили на это внимание и сделали из путиниста посмешище.

Что пишут фолловеры:

"Под фанеру на скрипке еще никто не играл, он первый"

"Я тоже в детстве такие концерты бабушке исполнял"

"Сплошной обман"

"А скрипка знала, что на ней играли?"

"Как интересно! Играет практически без участия пальцев левой руки. Чудо чудное"

"Устал петь под фанеру, решил играть под фанеру"

"Испанский стыд"

"Что за цирк дешевый?"

"Скрипачи посмеялись от души"

"Когда понял, что под фанеру можно не только петь"

Напомним, ранее Киркоров оконфузился на похоронах отца. Он после похорон отца прошелся возле венков и снял их на видео. Его поведение выглядело странно и непонятно, для чего ему ролик с венками. Очевидцы сняли момент с Филиппом на камеру и распространили в TikTok.

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