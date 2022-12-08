Девушка высказалась об Алине Ершовой.

Участница 12 сезона шоу "Холостяк" Саша Мудрая высказалась о своей конкурентке Алине Ершовой, которая всячески пытается "уколоть" ее. Между девушками неоднократно возникал конфликт. Самый яркий - когда Алина обозвала Сашу лицемерной из-за ее правил как хозяйки дома.

Тогда Ершова вынесла сор из избы и при всех девушках в красках рассказала главному герою Алексу Топольскому, как Мудрая унижала других участниц. При этом сама Саша уверяет, что она отстаивала свои интересы.

Стоит отметить, что тогда девушку защитила Роксолана, которая вскоре покинула проект. Она сравнила Мудрую с Наоми Кэмпбелл и сказала, что у нее просто такая позиция по жизни - она лучше всех.

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Сейчас же и сама Мудрая решила высказаться об Ершовой и ее поведении на своей странице в Instagram:

"Как можно видеть в этом человеке (Алине Ершовой, - УНИАН) что-то адекватное? Мне было все ясно еще на первой вечеринке. Человек, оправдывающий каждый приступ агрессии словами "Я просто хотела по-человечески", больше всего склонен к животным поступкам. Очень надеюсь, что, посмотрев на себя со стороны, с нее спадет маска жертвы и она сможет сделать для себя правильные выводы".

По словам Саши, если Алина не переосмыслит свое поведение, в будущем ее ждет сложная жизнь и непонимание, почему она отталкивает от себя людей.

Напомним, ранее Саша Мудрая из "Холостяка-12" высказалась о сладком поцелуе с Топольским.

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