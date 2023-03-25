Мужчина планировал проникнуть в дом к певице.

Беременную певицу Рианну пытался атаковать фанат. Он хотел предложить ей руку и сердце. Певицу спасли охранники, которые вовремя заметили мужчину.

Как сообщает TMZ, фанат пытался пробраться в дом к певице. Он подошел ко двору, но его остановили охранники. Мужчину допросили, он рассказал о своих мотивах. Фанат придумал план и пытался воплотить его в жизнь.

Как оказалось, мужчина приехал в Лос-Анджелес из Южной Каролины. Он проделал такой путь, чтобы увидеть Рианну и сделать ей предложение. Фанат был уверен, что позовет певицу замуж и та согласится.

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Охранники вызвали полицию. Фаната задержали, на него надели наручники. Полиция провела с мужчиной беседу, после чего его отпустили. Фанат обещал, что больше не вернется и не будет пытаться атаковать Рианну.

Издание также сообщает, что ранее певицу одолевал другой фанат. В 2018 году мужчина пробрался в дом к Рианне и провел там сутки. А когда мужчину поймали, он заявил, что хотел встретить певицу и надеялся на интим со звездой.

Напомним, ранее беременная Рианна появилась на "Оскаре" и превзошла всех. Наряд певицы стал одним из самых обсуждаемых.

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