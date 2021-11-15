Певица помогла поклоннику устроить этот сюрприз.

14 ноября на телеканале CBS показали концерт британской певицы Адель. Во время концерта звезда попросила зрителей в зале затаить молчание, так как готовится некий сюрприз.

Так, на сцену вышел фанат Адель вместе со своей девушкой Эшли, у которой были завязаны глаза. Затем молодой человек помог своей возлюбленной снять повязку, стал на одно колено и сделал ей предложение руки и сердца.

Для Эшли это было полной неожиданностью, но она радостно ответила "да". После ее согласия на сцену вышла Адель, она обняла счастливых влюбленных и поздравила их с таким радостным событием в жизни. Также Адель решила сделать им подарок и от себя. Певица попросила остаться их на концерте и занять места в первом ряду, там где обычно сидят знаменитости.

Напомним, ранее Адель наконец выпустила новый клип. Композиция Easy On Me сразу покорила сердца фанов.

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Автор: Диана Могилевич