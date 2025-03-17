Роман артистки длился более года, но сейчас стало известно, что он завершился.

Популярная украинская певица Яна Шемаема, более известная как Jerry Heil, впервые за долгое время заговорила о своих отношениях. Знаменитость, которая ранее стала жертвой атаки россиян в сети, сообщила об изменениях в личной жизни.

В комментарии для программы "Ранок у великому місті" исполнительница, которая редко говорит о своих романтических отношениях, сделала исключение и отметила, что разошлась с бойфрендом. Как известно, впервые о романе с мужчиной, имени которого звезда не раскрывала, она рассказала в 2023 году.

Уже сейчас артистка объявила, что больше не вместе с бывшим избранником. Jerry Heil не стала вдаваться в подробности и лишь кратко отметила, что они разошлись. Когда именно это произошло - неизвестно. В дополнение, она также поделилась, что сейчас ее сердце свободно.

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"Не видимся. Он есть, но где-то... Нет (отношений сейчас нет - УНИАН)", - коротко рассказала знаменитость.

К слову, о тайном романе исполнительницы стало известно два года назад после ее обучения в престижном музыкальном колледже Беркли в США. Вероятно, именно там певица познакомилась с мужчиной. В своих соцсетях Яна ранее публиковала романтические кадры с экс-возлюбленным, но даже тогда она не раскрывала всех деталей их отношений.

Единственное, о чем рассказывала Шемаева, это то, что ее бывший работал в шоу-бизнесе. Со временем фото исчезли с ее фотоблога, а о личном артистка говорить не любит.

Напомним, ранее Jerry Heil и Монатик впервые спели вместе и выпустили трек "Вимолив". Артисты также представили атмосферный клип к композиции.

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