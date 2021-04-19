Артистка выступила с участницей команды Олега Винника на шоу "Голос країни-11".

Во время эфира шоу "Голос країни-11", посвященного украинским хитам, Галина Курышко из команды Олега Винника спела с Евгенией Власовой, которая впервые за 10 лет вышла на большую сцену.

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"Это правда, потому что я дала себе время, чтобы прийти в себя, понять, что мне нужно и нужно ли мне вообще быть на сцене. Честно, я до сих пор не знаю", — призналась звезда.

Со своей стороны, Тина Кароль поздравила коллегу с возвращением и отметила, что Евгения достойна большой сцены, сообщает ТСН.

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Автор: Ирина Погорелая