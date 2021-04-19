Во время эфира шоу "Голос країни-11", посвященного украинским хитам, Галина Курышко из команды Олега Винника спела с Евгенией Власовой, которая впервые за 10 лет вышла на большую сцену.
Читайте такжеИзвестная украинская певица шокировала признанием о ракеДуэт невероятно исполнил песню "Я живая река". После выступления Власова призналась, что это было очень волнительно и добавила, что у нее ощущение, что она начала сначала.
"Это правда, потому что я дала себе время, чтобы прийти в себя, понять, что мне нужно и нужно ли мне вообще быть на сцене. Честно, я до сих пор не знаю", — призналась звезда.
Со своей стороны, Тина Кароль поздравила коллегу с возвращением и отметила, что Евгения достойна большой сцены, сообщает ТСН.
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