Анна Заворотнюк даже не стала поздравлять мужа своей мамы с днем рождения.

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк отвернулась от своего отчима и мужа своей мамы. Анна не стала даже поздравлять фигуриста Петра Чернышова с днем рождения.

Это заметили ее фанаты, но в своем Instagram она не спешит оправдываться.

6 февраля отчиму Анны Заворотнюк исполнился 51 год. Многие российские звезды принялись поздравлять фигуриста, но дочь его онкобольной жены к ним не присоединилась.

Анна Заворотнюк активно "постит" новые Stories, общается с фанатами и отвечает на их вопросы. Однако поздравлять отчима в социальных сетях она не стала. Конечно, это заметили поклонники.

Они спросили, почему девушка отказалась поздравить отчима. "А почему должна была?" - написала Анна Заворотнюк, обрубив все вопросы о муже своей матери.

В сети сразу же поползло много слухов, а после этого дочь онкобольной актрисы еще больше заинтриговала фанатов. Говоря о том, почему она так много путешествует и не находится рядом с больной актрисой, Анна Заворотнюк вспоминала о матери, будто она уже в прошлом.

"Это то, чего бы хотела моя мама, чтобы я была счастливой. Я год просидела дома и проплакала, но в какой-то момент собралась и поняла, что жизнь проходит мимо", - написала дочь Анастасии Заворотнюк.

Напомним, ранее дочь онкобольной Заворотнюк резко ответила на слухи о состоянии матери. Она назвала "бредом" информацию о том, что актриса потеряла речь.

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