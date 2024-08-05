Девочка очень хотела домой.

Украинская певица Оля Полякова призналась, почему решила вернуть младшую дочь Алису из Великобритании в Украину во время войны.

Она объяснила, что 12-летняя девочка очень хотела домой. Более того, переезд в другую страну стал для Алисы настоящей травмой.

"Алиса вернулась домой. Она очень хотела вернуться к своей старой жизни. Для нее это просто была какая-то абсолютная идея фикс, с которой невозможно было никоим образом бороться. Я уже и так с ней разговаривала и сяк. У нее была травма, что ее взяли за шкирку и увезли куда-то, забрали из дома родного, забрали друзей, забрали из своей школы, квартиры, от своих животных домашних. У нее было очень травматическое восприятие этой ситуации", - рассказала Полякова в интервью проекту "Тур зірками".

Певица отметила, что сейчас девочка требует, чтобы все в ее жизни было таким, как до начала войны.

"Для нее очень важно не просто вернуться домой, а вернуться в ту квартиру, откуда она уехала, именно в ту школу, к тому же тренеру, с которым она тренировалась. Более того, она требует у меня вернуть ей няню. Я говорю, что ей 13 лет через месяц, какая няня. Она хочет, чтобы все было как раньше и тогда успокоится. Я сейчас хочу все сделать для того, чтобы у нее было все, как раньше", - добавила артистка.

Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут неожиданно вернулась в Украину и показала младшую дочь.

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