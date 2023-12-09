По словам звезды, они достаточно комфортно чувствуют себя в быту. Миша почти всегда выносит мусор.

Певица Надя Дорофеева раскрыла подробности быта и интимной жизни с ресторатором Мишей Кацуриным.

В блиц-интервью для "Люкс ФМ" звезда призналась, что чаще мусор из дома выносит Миша, а в их холодильнике всегда есть помидоры черри.

Надя также заявила, что между фобо и борщом предпочтет борщ, правда, потом задумалась, ведь у ее мужчины сеть ресторанов японской кухни.

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На вопрос, что Дорофеева выберет - утром поспать подольше, или горячий секс, звезда ответила: "Ааа. Это невозможно. Ну давай второе, блин".

Надя также ответила на еще один пикантный вопрос о том, кто из них с мужем более громкий во время интима: "Я думаю, что я", - сказала Дорофеева.

Дорофеева также отметила, что они с Кацуриным несколько раз в неделю могут позволить себе выпить вина.

Напомним, что после развода с Владимиром Дантесом певица Надя Дорофеева вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина. Она не часто проводит с ним время из-за плотного графика, однако заметно, что они счастливы вместе.

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