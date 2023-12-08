Ее ответ был очень лаконичным.

После развода с Владимиром Дантеса певица Надя Дорофеева вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина. Она не часто проводит с ним время из-за плотного графика, однако заметно, что они счастливы вместе.

Более того, Надя призналась, что дружит и с детьми Кацурина от первого брака с Дашей Кацуриной, которая сейчас состоит в отношениях с Дантесом и даже начала вместе с ним жить.

А вот с экс-супругом Додо не общается. Об этом она рассказала в эфире "Завтрака с 1+1". Ведущие спросили у артистки, поддерживает ли она связь с Дантесом, на что она лаконично ответила: "Нет".

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Также она прокомментировала общение с Потапом. По словам певицы, последнее время они редко общаются. При этом могут друг другу прислать какую-то песню.

Кроме того, она сказала, что ей неприятно видеть, как Потапа хейтят.

"Я считаю, что хейтят всех. И относительно сострадания мне всегда больно, когда кому-то тяжело, даже если человек этого не показывает", - добавила Додо.

Напомним, Дорофеева посвятила новый трек "Хай пишуть" всем своим хейтерам.

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