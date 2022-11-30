Певица оскандалилась очередным постом.

Опальная певица Ани Лорак обнародовала очередной "пустой" пост в социальных сетях, где заявила, что только любовь может навести порядок в этом мире.

"Когда хаос разрушает мечты людей, только любовь может навести порядок. Соединиться с собой, слушать душой", - написала предательница.

Украинцы бурно восприняли ее слова и заявили, что хаос только у нее в голове, а то, что происходит в Украине и мире называется войной.

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Реакция сети на пост Ани Лорак

"Просто нет слов. О чем вообще ты можешь писать, когда идет такая ужасная война, погибают маленькие дети, молодые семьи, массово хоронят людей в твоей же Украине? Это ты называешь хаосом?"

"Расскажите про любовь матери, которая похоронила своего новорожденного ребенка. Сколько детей погибло дома, в Украине? Вот о чем нужно кричать, а не молчать"

"Ваш хаос живет у вас в мозгах, а в стране – война. Соединяйся наконец с головой"

"То, что сейчас разрушает мечты людей, называется война!"

"Когда хочется подписать фото как-то многозначительно, но получается фальшиво и пусто"

"Хаос и война - это разные вещи! Запомни это и не позорься. Сейчас в Украине совсем не про любовь думают!"

"Прекрасно она понимает, что происходит в Украине. Просто ее выбор - деньги и слава. И плевать она хотела на людей и на человеческие качества. Поддерживать Путина может только такой недочеловек, как это существо, которое некоторые называют дивой"

Позиция Ани Лорак относительно войны в Украине

С 24 февраля Ани Лорак молчит о войне в Украине. Лишь изредка она публикует "пустые" посты, в которых говорит, что только любовь может спасти этот мир.

Украинские артисты неоднократно рассказывали о том, что пытались достучаться до Ани Лорак еще в начале полномасштабного российского вторжения, но та заявила, что не будет ничего говорить.

Недавно Лорак все же объяснила своего молчание о войне:

"Однажды я прочитала, что для того, чтобы что-то слышать, нужно сначала помолчать. И это, наверное, причина моего отсутствия. Я просто не хочу, чтобы меня кто-то использовал. Прислушиваясь к себе и своему сердцу, мне стало ясно, в каком направлении мне нужно идти".

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