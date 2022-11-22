Звезда записала обращение к поклонникам, где рассказала, куда пропала и почему так долго молчала.

Украинка Ани Лорак, которая последние годы жила и работала в России, а после 24 февраля предпочла молчать о кровожадной войне, обратилась к поклонникам. Знаменитость рассказала, что молчала, потому что не хотела быть использованной.

"Однажды я прочитала, что для того, чтобы что-то слышать, нужно сначала помолчать. И это, наверное, причина моего отсутствия. Я просто не хочу, чтобы меня кто-то использовал. Прислушиваясь к себе и своему сердцу, мне стало ясно, в каком направлении мне нужно идти".

Она заявила, что ее творчество - это о любви, и она планирует дарить эту любовь слушателям.

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Реакция соцсети

"Ждём в Украине с благотворительным концертом "во имя любви"

"Никогда не комментировал ваши публикации. Я очень уважаю ваш талант, ваш невероятный голос. Но мне очень досадно, что вы не поддержали свой родной народ, как это сделали Светлана Лобода, Барских, Брежнева и другие... Они не только словами, но и действиями доказали, что они с украинскими людьми. Вы, к сожалению, этого не сделали. Мне жаль, что многие украинцы уже не услышат на украинских площадках"

"А про Украину ничего не хочется сказать???"

"Прям вижу, как люди в разрушенных домах, в подвалах, а если дом цел, то без света сидят, и ждут новинок от ослепительной Ани Лорак. Она же нас любит и так старается подарить нам свою любовь через песни. А клип в военное время в полуголом виде это так, для огня, шоб зігрілись трохи її рідненькі українці"

Напомним, Анастасия Приходько призвала забрать украинский паспорт и награды у Лорак, Лободы и Повалий.

Также УНИАН писал, что Ани Лорак упала на самое дно в глазах украинцев.

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