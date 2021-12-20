Роман Свечкоренко попал в неприятную ситуацию.

Участник второго сезона реалити "Холостячка", психолог с татуировками Роман Свечкоренко вчера вечером попал в неприятную ситуацию. Он в центре Киева катался на катке с блогером Богданом Шелудяком.

Позже в инста-сториз Роман рассказал, что сломал палец и к ним едет полиция. Что произошло он так и не уточнил, пообещал все рассказать немного позже. Вероятно, они вступили с кем-то из прохожих в конфликт, так как на фоне слышно голос Богдана: "Вот сейчас посмотрим, кто прав, а кто виноват".

"Не могу сказать, что вчера был приятный вечер у нас с Бодей. Хотели просто весело провести время. Как минимум хорошо, что сломана не правая рука. Было бы неудобно с вами коммуницировать – держать телефон. Не спрашивайте, что вчера происходило. Это какой-то трэш", – добавил психолог.

Читайте такжеГригорий Лепс официально развелся с женойНапомним, Роман Свечкоренко покинул проект "Холостячка" до того момента, пока он официально не разведется. За шаг до финала он появился на шоу вновь, они сходили со Златой Огневич на свидание, но она снова отправила его домой. Позже Свечкоренко не сдержал эмоций после финала шоу и выкатил откровенный пост.

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Автор: Диана Могилевич