Он сказал, что больше никогда не воспользуется этим документом.

Украинский телеведущий родом из России Алексей Суханов еще в начале полномашстабного российского вторжения осудил преступный режим Кремля и поддержал украинцев.

Он уже много лет живет и работает в Украине, поэтому его позиция никого не удивила. Суханов всегда был на стороне нашей страны и всегда доброжелательно отзывался о людях, которых считает своими соотечественниками, несмотря на наличие российского паспорта.

В интервью "24 каналу" он признался, что больше никогда не воспользуется паспортом гражданина Российской Федерации.

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"Я дал официальное обещание Украине, государству, своим землякам. Для меня честь быть земляком украинцев, поэтому я больше никогда не воспользуюсь этим документом", - сказал Суханов.

Ведущий добавил, что уничтожил этот документ. Ранее он об этом никому не говорил, так как не посчитал нужным.

"Я его (паспорт, - УНИАН) уничтожил, никому об этом не говорил, считаю, что и не надо об этом говорить, чтобы это не было использовано в разрезе "Суханов делает шоу". Суханов никогда не устраивал ни одного шоу! Я тихо лишился его, чем положил конец всему, что меня связывало с Россией", - добавил шоумен.

Стоит отметить, что в 2022 году Суханов наконец-то получил украинское гражданство и паспорт.

Напомним, ранее Суханов признался, сколько тратит во время войны.

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