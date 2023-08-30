Украинский телеведущий родом из России Алексей Суханов еще в начале полномашстабного российского вторжения осудил преступный режим Кремля и поддержал украинцев.
Он уже много лет живет и работает в Украине, поэтому его позиция никого не удивила. Суханов всегда был на стороне нашей страны и всегда доброжелательно отзывался о людях, которых считает своими соотечественниками, несмотря на наличие российского паспорта.
В интервью "24 каналу" он признался, что больше никогда не воспользуется паспортом гражданина Российской Федерации.
"Я дал официальное обещание Украине, государству, своим землякам. Для меня честь быть земляком украинцев, поэтому я больше никогда не воспользуюсь этим документом", - сказал Суханов.
Ведущий добавил, что уничтожил этот документ. Ранее он об этом никому не говорил, так как не посчитал нужным.
"Я его (паспорт, - УНИАН) уничтожил, никому об этом не говорил, считаю, что и не надо об этом говорить, чтобы это не было использовано в разрезе "Суханов делает шоу". Суханов никогда не устраивал ни одного шоу! Я тихо лишился его, чем положил конец всему, что меня связывало с Россией", - добавил шоумен.
Стоит отметить, что в 2022 году Суханов наконец-то получил украинское гражданство и паспорт.
Напомним, ранее Суханов признался, сколько тратит во время войны.