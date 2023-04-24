Филипп Киркоров познакомился с Владимиром Зеленским в начале нулевых, когда тот только начинал строить свою карьеру в шоу-бизнесе.

Путинист Филипп Киркоров в комментарии росСМИ рассказал о сотрудничестве и общении с Владимиром Зеленским. Как известно, сейчас экс-приятели не общаются. Познакомились они около двадцати лет назад, когда вместе работали на нескольких проектах.

"У нас были замечательные отношения", - вспомнил Киркоров.

По словам артиста-путиниста, в последний раз с Владимиром Зеленским он виделся еще в 2015 году. Это была случайная встреча в одном из торговых центров Майами. Во время встречи радостных дружеских объятий не было.

Видео дня

"Увидев меня, он отвел глаза. То, что с ним сейчас происходит, - это для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит", - сказал Киркоров.

Отметим, Владимир Зеленский и Филипп Киркоров действительно неоднократно работали вместе. Например, они вдвоем снимались в мелодраме "Любовь в большом городе", а также Киркоров появлялся в фильме "Новогодние сваты", продюсером которого был Зеленский.

Напомним, недавно Филипп Киркоров заявил, что он больше не одинок. Подробностей своей личной жизни он решил не раскрывать, однако заметил, что все его преображения и пластические операции частично обусловлены чувством влюбленности.

Вас также могут заинтересовать новости: