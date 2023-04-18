Оказалось, сердце путиниста не свободно.

Российский поп-король Филипп Бедросович Киркоров не любит афишировать подробности своей личной жизни. Однако сейчас оказалось, что его сердце не свободно. Об этом сообщают росСМИ, цитируя артиста-путиниста.

Так, любовь он встретил до того, как лег под нож пластического хирурга. Как говорит музыкант, именно чувства и вдохновили его на перемены.

"Я решил в одну секунду, что надо преобразиться в канун Нового года. А потом в моей жизни поселилась любовь, захотелось, чтобы человек, который теперь рядом, тоже получал эстетическое удовольствие, когда смотрел, кто с ним спит рядом. Да, мое сердце не свободно. На старости лет надо же было так умудриться", - сказал Киркоров.

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Подробностей своей личной жизни он не раскрыл. Также Киркоров оставил в тайне и имя новой возлюбленной.

Отметим, Филипп Киркоров был женат лишь однажды. С 1994 по 2005 год он состоял в браке с Аллой Пугачевой. Развод двух великих артистов стал настоящим шоком для поклонников. Поговаривали, что причиной стал Максим Галкин, который в тот момент привлек Примадонну, однако сама Алла Борисовна утверждает, что чувства к Киркорову пропали еще до появления Галкина в ее жизни.

Ранее УНИАН писал, что в сети показали двойника Киркорова.

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