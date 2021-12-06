В руках Сергея Лазарева оказался клок волос с головы Леры Кудрявцевой.

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева попала в неприятный конфуз. Артистку опозорили прямо на сцене - ее бывший любовник Сергей Лазарев чуть не сорвал с нее парик.

Российский певец показал позорный для Кудрявцевой инцидент на своей странице в Instagram. Ведущая пыталась отшутиться и смягчить ситуацию, а сам Лазарев едва не упал от смеха.

"Этого никогда не покажут в эфире по телевизору!! Истерика!! Смотреть до конца! Немного "кухни" и "ляпов" со съемки "Песни Года 2021". Это все не по сценарию!! Кудрявцева, я тебя обожаю за твою самоиронию и чувство юмора!", - написал певец.

На концерте Лазарев и Кудрявцева были ведущими. Певец решил достать из волос артистки цветок, но изящный жест обернулся конфузом. В руках Лазарева оказался не только цветок, но и клок волос с головы Кудрявцевой.

Ведущая принялась кричать о том, что певец чуть не стащил с нее парик, после чего они начали смеяться. Лазарев опозорил Кудрявцеву прямо на сцене - мало кто подозревал, что артистка носит накладные волосы.

В комментариях пользователи шутят, что после такого певец точно обязан жениться на ведущей. Фанаты пришли в восторг от умения Кудрявцевой сглаживать курьезные ситуации и переводить все в шутку.

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Автор: Виолетта Орлова