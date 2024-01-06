Американские селебрити считают, что имя для мальчика или девочки вполне может быть созвучно с продуктами.

Культура имен в США отличается от нашей - там детей могут называть как угодно - в честь городов, стран, событий и даже продуктов питания. Некоторые знаменитости тому яркий пример - УНИАН собрал перечень из звезд, которые выбрали имена для мальчиков и девочек именно по такому принципу.

Необычные имена для девочек и мальчиков - список

Американские имена - это всегда необычное явление, иногда прямо означающее тот или иной предмет, растение, действие и даже эмоцию: Cannon (Пушка), Danger (Опасность), Remember (Помнить), River (Река), Journey (Путешествие), Oak (Дуб). В США можно выбирать имена мальчиков и девочек по городам Sicily (Сицилия), Valencia (Валенсия), Paris (Париж),Alabama, цветовой палитре Blue (так зовут дочь Beyonce), Indigo, Lavender, Brown, Scarlet (Алый) и профессии Author (Автор), Artist (Художник), Baker (Пекарь), Chandler (Изготовитель свечей).

Актеры, певцы и другие знаменитости США тоже пользуются этим правилом - более того, называют своих детей, исходя из гастрономических пристрастий. Вы можете сами в этом убедиться, изучив список:

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Coco (кокос) - Coco Riley Arquette, дочь Кортни Кокс и Дэвида Аркетта.

- Coco Riley Arquette, дочь Кортни Кокс и Дэвида Аркетта. Olive (оливка) - Olive Barrymore Kopelman, дочь Дрю Бэрримор.

- Olive Barrymore Kopelman, дочь Дрю Бэрримор. Bean (фасоль) - Frances Bean Cobain, второе имя дочери Курта Кобейна и Кортни Лав.

- Frances Bean Cobain, второе имя дочери Курта Кобейна и Кортни Лав. Apple (яблоко) - Apple Blythe Alison Martin, дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина.

- Apple Blythe Alison Martin, дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина. Huckleberry (черника) - Huckleberry Grylls, сын Беара Гриллса.

Недалеко от своих коллег по сцене ушел и кантри-певец Джош Тернер, назвавший сына Colby (Колби) - в честь одного из самых популярных сыров в Америке. Известный шеф-повар Джейми Оливер не стал изменять своим пристрастиям и дал имя дочери, размышляя, видимо, о новом рецепте - он назвал ее Poppy Honey (мак и мед). Все остальные имена женские кулинара, судя по всему, не устроили.

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