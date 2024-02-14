Ирина Кудашова нашла свою любовь в сети.

Звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова, сыгравшая роль трудного подростка, встретила свою любовь. В День всех влюбленных девушка рассказала, что познакомилась со своим избранником в сети.

По ее словам, они долго общались, а потом встретились, и тогда у них все закрутилось.

"Он мне написал, началось общение на расстоянии, так и познакомились", - рассказала Кудашова в программе "Утро в большом городе".

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При этом знаменитость не рассекретила личность своего бойфренда. Она лишь рассказала, что он на 10 лет старшее нее и имеет техническую профессию.

"Он вообще никак не связан с творчеством, он абсолютно в технической профессии", - добавила Ирина.

Кроме того, Ирина показала роскошный букет, который ее подарил возлюбленный, и кольцо-гвоздь от всемирно известного бренда Cartier.

Чем известна Ирина Кудашова

Ирина Кудашова - молодая украинская актриса. Она училась на журналиста. В 18 лет ее утвердили на роль Вероники в сериале "Школа".

Также Кудашова сыграла в таких фильмах как "Родная мачеха", "Все не случайно", "Родственные связи", "Ошибки молодости" и других.

Напомним, ранее Маша Полякова подтвердила свои новые отношения. Она рассказала, что ее бойфренд иногда может остаться у нее на ночь.

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