Украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что не умеет обращаться с деньгами. По ее словам, она покупает все, что хочет.
Об этом она сказала в программе "Звездная копилка".
Приходько вместе с мужем и тремя детьми живет в доме площадью 200 кв.м. Уборка в нем обходится в две тысячи гривен, но чаще Анастасия сама занимается бытовыми делами.
Также звезда рассказала, что в месяц тратит около 82 тысяч гривен. На большую семью у нее уходит 1, 5-2 тыс. грн в три-четыре дня, а также немаленьких затрат требуют дети.
"В основном заезжаю в магазин и беру три-четыре футболки, две пары джинсов, обуви. Могу на одного ребенка за раз потратить 5-10 тыс. грн. Я не умею обращаться с деньгами. Жизнь одна, и я не хочу ее посвятить постоянному сбережению. Если хочу - покупаю", - призналась артистка.
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