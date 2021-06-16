Певица ни в чем себе не отказывает.

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что не умеет обращаться с деньгами. По ее словам, она покупает все, что хочет.

Об этом она сказала в программе "Звездная копилка".

Приходько вместе с мужем и тремя детьми живет в доме площадью 200 кв.м. Уборка в нем обходится в две тысячи гривен, но чаще Анастасия сама занимается бытовыми делами.

Также звезда рассказала, что в месяц тратит около 82 тысяч гривен. На большую семью у нее уходит 1, 5-2 тыс. грн в три-четыре дня, а также немаленьких затрат требуют дети.

"В основном заезжаю в магазин и беру три-четыре футболки, две пары джинсов, обуви. Могу на одного ребенка за раз потратить 5-10 тыс. грн. Я не умею обращаться с деньгами. Жизнь одна, и я не хочу ее посвятить постоянному сбережению. Если хочу - покупаю", - призналась артистка.

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Автор: Диана Могилевич