Бывшая девушка актрисы Кары Делевинь помолвлена с новым бойфрендом
19:10, 20 августа 2020Звезды
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Эшли Бенсон засекли с бойфендом.
Бывшая Кары нашла парня / eastnews.ua
Американская актриса Эшли Бенсон длительное время состояла в отношениях с другой звездой Карой Делевинь.
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Но пара решила расстаться, передает cosmo.com.ua.
Новым избранником актрисы стал известный рэпер G-Eazy. Такие данные приводят очевидцы, которые 19 августа засекли пару во время свидания. Вероятно, у пары все серьезно, так как у Эшли на безымянном пальце правой руки было обручальное кольцо. Слухи слухами, а сама пара пока не подтвердила свои отношения.
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