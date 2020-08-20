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Бывшая девушка актрисы Кары Делевинь помолвлена с новым бойфрендом

19:10, 20 августа 2020
Звезды
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Бывшая Кары нашла парня / eastnews.ua

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Но пара решила расстаться, передает cosmo.com.ua.

Новым избранником актрисы стал известный рэпер G-Eazy. Такие данные приводят очевидцы, которые 19 августа засекли пару во время свидания. Вероятно, у пары все серьезно, так как у Эшли на безымянном пальце правой руки было обручальное кольцо. Слухи слухами, а сама пара пока не подтвердила свои отношения.

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Автор: УНИАН

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