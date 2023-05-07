Еще недавно стало известно, что 33-летний Эндрю Таггарт встречается с Гомес, а сейчас он появился на публике в компании другой женщины.

Американская певица Селена Гомес рассталась со своим бойфрендом Эндрю Таггартом. Об их отношениях стало известно относительно недавно, но, похоже, союз оказался не таким крепким, как хотелось бы.

Как сообщает журнал People, Таггарт долго убиваться по Гомес не стал - его уже заметили в компании привлекательной девушки. Папарацци подловили музыканта и его вероятную новую возлюбленную после вечеринки в Майами - оттуда пара уходила, держась за руки.

Как известно, новую девушку музыканта зовут Мэри Фонсека. Она - модель родом из Нью-Йорка. В Instagram на нее подписаны почти 600 тысяч человек.

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На снимке, сделанном в Майами, Мэри была одета в короткое золотое платье с вырезом в форме сердца. Для выхода в свет она выбрала оранжевые туфли на каблуках с ремешками, золотые браслеты и серьги, а также взяла черную кожаную сумочку.

Селена Гомес пока что никак не реагировала на перемены в своей личной жизни, но ранее пресса писала о том, что к Таггарту она очень привязана. Из этого можно сделать вывод, что разрыв дался артистке довольно болезненно.

Напомним, Селена Гомес появилась на съемках в тренче от украинского бренда.

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