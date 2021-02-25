Актриса хочет больше времени проводить со своим любимым человеком.

Британская актриса Эмма Уотсон решила сделать паузу в съемках в кино, чтобы больше времени проводить со своим возлюбленным Лео Александром Робинтоном.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Источник издания рассказал о том, что пара вместе уже полтора года. По его словам, Эмма начинает думать о семье. Вероятно, влюбленные планируют сыграть свадьбу, а возможно и родить ребенка.

К слову, зимой пара провела несколько недель на Ибице, а сейчас проживает в Лос-Анджелесе.

Кто такая Эмма Уотсон:

Эмма получила широкую известность благодаря роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, в которых снималась вместе с Дэниелом Рэдклиффом и Рупертом Гринтом

Участие в этом проекте принесло актрисе множество наград, а также более 10 млн фунтов стерлингов

В 2009 году Эмма Уотсон была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая актриса десятилетия

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Автор: УНИАН