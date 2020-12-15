Модель беременна первенцем.

Известная модель Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует со своей подружкой.

Читайте такжеКим Кардашьян засветила грудь в бюстгальтере

На снимке Эмили предстала в спортивном костюме - молочных штанах и свитшоте. Дополнила она образ кроссовками от известного бренда New Balance.

Также на фото Ратаковски подняла свитшот и показала уже округлившийся животик. Напомним, модель ждет первенца. Пока пол малыша неизвестен. По словам модели, мир узнает пол только тогда, когда ребенку исполнится 18 лет.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич