Модель показала фото / instagram.com/emrata
Известная модель Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует со своей подружкой.
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На снимке Эмили предстала в спортивном костюме - молочных штанах и свитшоте. Дополнила она образ кроссовками от известного бренда New Balance.
Также на фото Ратаковски подняла свитшот и показала уже округлившийся животик. Напомним, модель ждет первенца. Пока пол малыша неизвестен. По словам модели, мир узнает пол только тогда, когда ребенку исполнится 18 лет.
Модель показала фото / instagram.com/emrata
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