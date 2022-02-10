Первая леди поделилась личной историей.

Елена Зеленская давно вычернкула фастфуд из своего рациона. Первая леди старается питаться правильно, и приучает к этому свою семью. Однако так было не всегда.

У себя в Инстаграм Зеленская рассказала, что стало причиной ее решения отказаться от вредной пищи.

Оказалось, причина довольно банальна - после родов жена президента осознала, что сильно поправилась, и нужно было срочно что-то делать.

"После рождения дочери я, как и многие женщины, оказалась несколько тяжелее и шире, чем раньше. Решила, что регулярные занятия спортом быстро исправят ситуацию, и я снова буду смотреть в зеркало с удовольствием. Не меняла рацион, ела все, что хотелось. Прошел год… Упражнения надоели, мотивация исчезла, килограммы – нет", - написала Зеленская у себя в Инстаграм.

После чего Елена решила обратиться к консультанту по похудению и результат действительно появился. После перехода на правильное питание Елена сбросила 10 кг за три месяца, и решила относиться к прописанному диетологом рациону как к способу жизни, а не диете.

Именно поэтому первая леди считает, что важно с детства формировать пищевые привычки, чтобы в будущем не было проблем со здоровьем или лишним весом.

"Мне повезло с мужем - он меня поддерживает. Поэтому я приучаю его к здоровому питанию, а он меня - к физкультуре. Много лет он меня мягко подталкивал, я сопротивлялась, находила отговорки, но наконец-то сдалась. И уже больше 10 лет я его правильно кормлю, а он помогает мне не останавливаться с тренировками", - поделилась первая леди.

Елена Зеленская призналась - ее рацион все равно не идеальный. Иногда она позволяет себе что-то вредное.

"Помните, в детстве: сладкий чай с бутербродом с маслом и колбаской? (Аж слюнка потекла!) Не здорово. Обязательно отложится на талии. Но вкусно, потому что привычка, потому что воспоминания…", - добавила жена президента.

Напомним, ранее первая леди Елена Зеленская растрогала нежным поздравлением мужу и рассказала о самых неожиданных качествах президента.

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