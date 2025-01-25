Она также рассказала, как реагирует на трансформации любимого.

Известная украинская певица Елена Тополя рассказала, как изменился ее муж Тарас после разлуки.

Не секрет, что в начале полномасштабного вторжения артистка вместе с тремя детьми уехала за границу, а музыкант пополнил ряды ВСУ. Больше года Елена прожила в США и очень скучала по дому и любимым. Поэтому все же решила вернуться в Украину, чтобы вся семья была вместе. Но, по словам Тополи, ее муж за время разлуки изменился.

"Он видимо проходит какие-то трансформации. Но меня уже ничего не пугает. Я просто наблюдаю, насколько долго он будет проходить это. Есть определенные моменты, которые в нем начали проявляться - это моменты эмоций проявления, такой заявки о себе, эго... Он тоже начал заявлять о своих желаниях, о своих пониманиях", - рассказала звезда в интервью Алексею Суханову.

Она также добавила, что сама прошла определенный путь трансформаций. Поэтому и на изменения мужа реагирует так:

"Я уже это прошла и гораздо спокойнее реагирую на это все. Немного сбалансировалась в этом, уравновесилась, поэтому я спокойно это воспринимаю. Просто понимаю, что год назад я бы вот на такие проявления наверняка эмоционально реагировала бы и устраивала какие-то ссоры. Сейчас я понимаю, что так должно быть и наоборот стараюсь еще сгладить какие-то острые углы. Сейчас он прислушивается ко мне, но все равно всегда высказывает свое мнение".

К слову, Елена и Тарас вместе более 14 лет. Они воспитывают троих общих детей: сыновей Романа и Марка, а также дочь Марию.

Напомним, ранее жена лидера группы "Антитела" Тараса Тополи ответила на слухи о разводе.

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