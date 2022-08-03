Актриса вспомнила кастинги на шоу "Твой День", там было много кандидатов на роль ведущих. Тогда Руслана Писанка сильно опоздала.

2 августа в Германии состоялось прощание с легендарной украинской актрисой и ведущей Русланой Писанкой.

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец в эфире "Сніданку з 1+1" вспомнила один из последних ярких моментов, связанных с Русланой и со слезами на глазах призналась: до сих пор не может поверить в смерть Писанки и с ней внутренне пока не смогла попрощаться.

"Я до сих пор в это не могу поверить, мне кажется, что она ушла и вернется. У меня пока это не укладывается в голове, я с ней внутренне не попрощалась", - говорит Кравец.

Елена вспомнила кастинги на шоу "Твой День", там было много кандидатов на роль ведущих. Тогда Руслана сильно опоздала.

"Мы уже общались, она пришла последней. Такая энергичная, как Руся всегда. "Извините, простите, о чем говорим", - сказала она. Очень быстро она влилась в процесс. Помню, что смотрела на нее и физически ощущала электрический ток. Я очень волновалась, для меня это был выдающийся момент, я хотела попасть в шоу "Твой День". Когда она зашла - меня отпустило. И я поняла, что у нас настроилась связь. Я много лет ее знаю, она не меняется, зафиксировалась в очень молодом состоянии души", - вспомнила актриса "Квартала 95".

Напомним, сердце Русланы Писанки остановилось 19 июля. Как позже сообщил ее муж, она боролась с онкологией. Шестая химиотерапия не дала результатов - состояние звезды только ухудшалось.

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