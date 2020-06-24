Елена Кравец поставила точку в слухах о своем возможном выдвижении в меры Киева

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что Кравец включили в один из социологических опросов.

Артистка студии «Квартал 95» Елена Кравец в очередной раз заявила, что не планирует идти в политику по примеру некоторых своих коллег.

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Звезда опубликовала в своем Instagram черно-белое фото, а заодно сделала решительное заявление на фоне слухов о ее возможном участии в местных выборах.

«Ребята!) Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все..) Политика мне не интересна. Точка», - указала Кравец.

Несколько дней назад в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что Елену Кравец включили в один из социологических опросов, как возможного кандидата в меры Киева.

Ранее Елена Кравец удивила сеть фото без макияжа.

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