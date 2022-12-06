Знаменитость призналась, что для нее это стало настоящим стрессом.

Известная украинская юмористка и звезда "Женского квартала" Елена Кравец вспомнила историю из жизни, которая приключилась с ней на Хэллоуин в этом году. Тогда она вместе с шестилетними двойняшками ехала на празднование.

Именно в это время в Украине начались проблемы с электроснабжением. Когда мама с детьми зашли в лифт, он проехал всего несколько этажей и остановился из-за отключения света. В эфире авторского проекта "Тихий вечір з Оленою Кравець" она рассказала подробности:

"Как только начались отключения, соседка в подъезде поставила в лифте коробку для людей, которые случайно застрянут в лифте. И мы таки застряли с детьми. И нам очень понадобился этот спасательный бокс! Мы ехали на Хэллоуин. Спускаемся с нашего этажа, у меня в руках костюмы. И я говорю детям: "Дети, а вы знаете, для чего эта коробочка, которая здесь стоит?". А они: "Да… Это для тех, кто застрял в лифте…". И именно в этот момент вырубится свет, и мы остаемся в сплошной темноте".

Кравец призналась, что испытала не меньший стресс, чем ее дети.

"Вы же представляете, я еду в замкнутом лифте с детьми и выключается свет. Конечно, мы начали очень громко кричать, а я некоторое время кричала даже громче, чем дети. Пока они не сказали: "Мама, останавливайся, нас спасают", - рассказала знаменитость.

Напомним, ранее актриса театра и кино Ольга Сумская в своем блоге показала, как варит суп в подъезде на газовой горелке.

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