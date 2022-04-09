Хименес-Браво заявил, что имеет определенные опасения на счёт того, что его дело придется начинать практически с нуля. Признает - в 50 лет это сложнее делать, чем в 20, однако готов ко всем трудностям, лишь бы закончилась война.
Об этом он заявил в интервью изданию "Сегодня".
"Конечно, в 50 лет это сложнее сделать, чем в 20, но это не страшит. Сейчас одно желание, чтобы это все поскорее закончилось и Украина начала восстанавливаться", - поделился шеф.
"Один мой друг из бывшей Югославии сказал, что сейчас Украине очень важно продолжать развивать бизнес, крутиться, продолжать экспорт и торговлю. После войны это существенно поможет ее экономике, поможет подняться на новый уровень. Несмотря на войну, людям все равно хочется получать какие-то приятные эмоции, поэтому мы и решились на это большое событие и открыли ресторан для гостей", - резюмировал кулинар и телеведущий.
Отметим, Эктор Хименес-Браво перевел все свои рестораны на волонтёрскую деятельность - работники ежедневно готовят более двух с половиной тысяч обедов для военнослужащих и переселенцев.
Напомним, Эктор Хименес-Браво заявил, что если будет необходимость брать в руки оружие и идти воевать за Украину, то он готов.
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