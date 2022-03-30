Шеф-повар, который более 12 лет живет в Украине, высказался об этой нации.

Эктор Хименес-Браво, который переехал в Украину из Колумбии более 12 лет назад, рассказал о самом страшном оружии украинцев на войне с Россией.

Об этом он сделал отдельный пост в своем Instagram-блоге.

"Самое страшное оружие Украины. Со слов украинского молодого воина ВСУ. Сразу спойлер: не биологическое (которое выдумало русское ТВ). Так что же это? Обычно в армии служат молодые ребята. Они воюют с драйвом, адреналином, от части артистично. Для них это эмоции на всю жизнь. Они горят и рвут. Но самое страшное оружие Украины, это "украинский дядька". Ему от 45 лет. Он воюет без азарта. Спокойно. Хладнокровно. Он просто делает свою работу. Она должна быть сделана хорошо. Это тот самый хозяин и глава семьи, который вчера рубил дрова, был за рулём фуры, стоял у станка, руководил бригадой, был лесником, имел бизнес, был полицейским.. и тд", - написал именитый шеф-повар.

Эктор Хименес-Браво уточнил, что именно такой психологический портрет украинского военного должен пугать оккупантов больше всего, ведь такие люди хладнокровно выполняют свои задачи и идут к цели.

"Заканчивает операцию, приходит в опорный пункт, ставит оружие, наливает чай, кушает и говорит о житейских делах, которые его ждут в мирное время после победы. Именно "украинского дядьку" разбудили русские. А их сейчас много. А это значит, что фашистам пиз*ец", - написал Хименес-Браво.

Напомним, ранее 50-летний Хименес-Браво показал редкое фото со своей молодой возлюбленной, которую он долгое время скрывал от общественности.

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