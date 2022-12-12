Егору-Даниелу уже 22 года. Он живет в Майами.

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко - Наталья Егорова - показала взрослого сына от него. 22-летний Егор-Дэниел - настоящий красавчик.

На своей странице в Instagram Наталья обнародовала совместное фото с сыном, который очень на нее похож.

"Кого можно любить больше, чем собственных детей", - подписала снимок Егорова.

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Стоит отметить, что Наталья Егорова вышла замуж за Виталия Кличко 26 апреля 1996 года. В прошлом Наталья спортсменка, занималась гимнастикой и синхронным плаваньем, фотомодель, певица. Сейчас она живет в Гамбурге.

У Егоровой и Кличко трое общих детей - Егор-Дэниел (имя выбрано в честь девичьей фамилии матери), Елизавета-Виктория (дочь названа Викторией в связи с победой Кличко в бою в день рождения ребенка) и Максим-Александр (назван в честь немецкого боксера Макса Шмеллинга).

Напомним, в августе 2022 года стало известно о разводе Кличко и Егоровой. Сам мэр Киева говорит, что их отношения не выдержали расстояния. Поэтому развод был логичным окончанием их брака.

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