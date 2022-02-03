Блогер ответила на обвинения своих учениц и подробно прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг ее курса.

Блогер и экс-участница "Холостяка" Юля Бельченко ("Зайка") прокомментировала обвинения участников своего курса "Чётенький SMM" в мошенничестве. По словам девушки, сначала ученицы были довольны содержанием курса, но через несколько месяцев после выпускного их позиция изменилась.

Об этом Бельченко рассказала в комментарии УНИАН.

Юля отметила, что работает СММ-специалистом около 5 лет, поэтому решила поделиться знаниями.

"Я занимаюсь составлением стратегии и продвижением как частных предпринимателей, так и крупных компаний среди которых: автомобильные салоны, косметические марки и салоны красоты, фирмы по трудоустройству за границей, магазины, сайты, экспертные блоги, туристические фирмы и многие другие", - отметила девушка.

По словам девушки, она владеет навыками только СММ-специалиста, потому решила привлечь к организации курса и другого специалиста – блогера Дмитрия Шевчука.

Бельченко подчеркнула, что не сомневается в профессиональности своего бизнес-партнера.

"Дмитрий - бизнес-психолог, получивший профильное швейцарское образование, который обучил более 20.000 студентов за 7 лет работы. Он также имеет опыт выступлений на международных бизнес-форумах и конференциях в разных странах, а именно: в Японии, Турции, Греции, Германии, Австрии и другие", - заявила Юля "Зайка".

Бельченко подробно прокомментировала обвинения своих учениц в том, что курс якобы не дал им даже базовых знаний.

Девушка рассказала, что 25 сентября прошел выпускной после окончания курса 1 потока, около 100 участников посетили событие.

"Во время выпускного участники выходили на сцену и делились своими успехами, результатами и благодарили организаторов за качественный курс. Есть фото, видеоматериалы, подтверждающие этот факт. Получая с этого хорошие отзывы, нам очень странно через несколько месяцев видеть отзывы о поверхностные знания учитывая то, что студенты делились своими достижениями и первым заработком", - заявила Бельченко.

Как пояснила Юля "Зайка", каждый из участников курса имел свой личный кабинет, в котором хранится вся история их комментариев к каждому уроку этого курса. По ее словам, за весь период обучения была только положительная обратная связь, а еженедельно проходили прямые эфиры с ответами на вопросы по каждому модулю.

Кроме того, Юля подробно прокомментировала негативные отзывы каждой ученицы, которые ранее опубликовали в СМИ.

"По поводу комментария ученицы Марины Левченко – мы были крайне удивлены ее негативной реакцией. На протяжении всего обучения мы получали от Марины только хорошие отзывы, слова благодарности и восхищения как в личном кабинете, так и в Instagram. Также Марина Левченко приезжала на встречу в Киев с мужем, где тоже снимала видео с увлечением и давала комментарии других участников, что на тот момент уже заработала 5000 грн, используя знания и навыки, полученные пройдя наш курс. Также Марина Левченко с мужем присутствовала на выпускном курсе 25 сентября 2021 года, на 40 неделе беременности. Разве человек, который недоволен учебой, посетил бы выпускной и выступал бы в таком положении?! Во время выпускного Марина выходила на сцену и при всех говорила о результатах и свои увлечения о курсе, также она говорит, что заработала во время обучения 13 000 грн. А когда мы узнали, что Марина родила, мы отправили ей подарок от себя", - отметила она.

Юля подтвердила свои слова скриншотами положительных отзывов Левченко и видеороликами.

Относительно комментария надежды Кобищи, Юля отметила, что она не прошла курс до конца. Об этом сама девушка сообщала в Instagram.

"Этот ученик не прошел полностью обучение, подтвердив в двух своих постах, что из-за лени", - отметила "Зайка".

Бельченко убеждает, что обратная связь с учениками была четко налажена. Они могли задавать свои вопросы, которые потом обсуждались в еженедельных эфирах.

Надежда ранее сообщала журналистам, что Юля и Дмитрий начали массово удалять негативные отзывы о курс. Бельченко объяснила этот момент.

"Негативные комментарии от нескольких участников начали писать только с 15 января (более 6 месяцев от начала курса), что было для нас странным, потому что негативные комментарии писали те участники, которые до этого делились своими результатами и положительными эмоциями от обучения", - отметила девушка.

Она также поделилась скриншотами положительных отзывов от учениц, которые сейчас обвиняют ее в некомпетентности.

"В этот момент нам начали поступать в личные сообщения и жалобы от учеников, почему в чате мчится негативная коммуникация и настроение против курса. Мы сразу отреагировали и начали разбираться, кто именно пишет негативные комментарии и заметили, что за несколько дней до этого в чат добавились посторонние люди, которые не были участниками этого курса и начали писать негативные отзывы. Мы дали участникам письменный ответ относительно сложившегося негатива и закрыли чат по просьбе учеников, которые были недовольны общей атмосферой в чате", - пояснила Юля.

Бельченко убеждает, что курс составили таким образом, чтоб ученики сполна овладели профессией.

Ученицы обвинили Бельченко в том, что она не выполнила обещание о помощи в трудоустройстве. Она убеждает, что выполнила все обязательства.

"В тарифе VIP была предусмотрена практика на бесплатном клиенте, которого всем предоставил куратор. На курсе мы объявили, что возьмем к себе в агентство учеников, которые покажут лучшие результаты по нашему мнению, и мы отобрали 8 человек. Также остальные участники получили более 30 вариантов как найти себе клиентов. Кто выполнил все рекомендации, заработал уже во время обучения в среднем от 10 до 40 тыс грн", - заявила Юля.

По просьбам недовольных учеников вернуть деньги за курс, Бельченко напомнила, что каждый из участников обучения принял условия договора оферты. Согласно ему, возврат средств возможен в течение 14 дней с начала курса.

"Крайне странно, что недовольный учебой участник не попросил возвращения во время учебы, а через 4 месяца от даты выпускного. Соответственно, через такой промежуток времени мы никак не можем вернуть деньги за обучение, которое было предоставлено всем участникам в полной мере", - отметила "Зайка".

Блогер призналась, что ей крайне неприятно, что их с Дмитрием называют "мошенниками" и "інфоциганами".

"Для нас крайне неприятно, что сейчас некоторые ученики из первого потока делают массовые рассылки в отношении участников второго потока с распространением клеветы и ложной информации в сторону нашего курса. Тем самым создают негативный настрой учеников и портят нам репутацию", - подытожила Юля.

Читайте также"Думала, что выйду замуж": Юля "Зайка" рассказала о реальных чувствах к ЗаливакоНапомним, что УНИАН ранее писал, с чего начался скандал с участием Бельченко. Подробнее об этом читайте по здесь.

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