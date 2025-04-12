Она отметила, что избранник всегда рядом с ней.

Бывшая жена украинского певца Дзидзьо - SLAVIA - засветила отца своего ребенка.

Недавно артистка объявила в своем новом клипе "Девка с перцем", что скоро станет мамой впервые. Также она показала заметно округлый животик, но не рассекречивала, кто же отец ребенка.

Но на днях SLAVIA впервые показала своего избранника. Это произошло во время интервью на радио "Люкс ФМ", которое она опубликовала в своем Instagram. Ведущий поинтересовался, когда певица расскажет о своей личной жизни и рассекретит отца будущего первенца. На этот вопрос женщина ответила так:

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"Кто отец? У вас тут есть веб-камеры? Тот, кто пользуется веб-камерами, то может увидеть, кто отец. Тот, кто рядом".

Заметно, что мужчина все время снимал на видео исполнительницу в студии. Кстати, имя своего возлюбленного SLAVIA решила не называть. Однако в сети поговаривают, что это бизнесмен Андрей Павлюк. У него есть собственная компания по изготовлению и продаже материалов из камня. Также мужчина публикует совместные фото с артисткой в своем Facebook.

К слову, Дзидзьо и Ярослава находились в отношениях более 20 лет, однако в 2021 году неожиданно объявили о разводе. Решение о расторжении брака было общим, но им удалось остаться друзьями. Позже певица не рассказывала публично о новых отношениях.

Напомним, ранее стало известно, как отреагировал Дзидзьо на беременность своей бывшей жены.

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