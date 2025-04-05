Артистка показала, что написал ей певец.

Украинская певица и экс-супруга Дзидзьо - SLAVIA - недавно объявила о беременности в новом клипе "Дівка з перцем". Но пока артистка официально не комментирует будущее пополнение, однако решила показать реакцию бывшего и публично обратилась к нему.

Сначала певец опубликовал кусочек видео из клипа бывшей и написал, что радуется за нее и ее изменениям в жизни.

"Полноценная жизнь - это, когда творишь не только музыку, но и будущее. Слава, поздравляю с премьерой и этой нежной, большой и прекрасной новостью. Искренне радуюсь", - написал артист.

Видео дня

На что SLAVIA публично поблагодарила экс-возлюбленного и написала такой ответ:

"Спасибо, Михась! Для тех, кто интересовался, поздравил ли Дзидзьо".

К слову, Ярослава и Михаил Хома находились в отношениях более 20 лет. В 2013 году пара сыграла свадьбу, но в 2021 неожиданно объявила о разводе. Решение о расторжении брака было общим. Сейчас они поддерживают дружеские отношения.

Сейчас о своей личной жизни SLAVIA не рассказывает и не рассекречивает отца будущего ребенка.

Напомним, недавно 52-летний рэпер Эминем впервые стал дедушкой. Его дочь родила сына, которого назвала Эллиот Маршалл Макклинток.

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