Певице уже сделали операцию.

Российская певица родом из Украины Анна Асти уже давно страдает от судорог, однако, как оказалось, все намного серьезнее, чем предполагалось.

У любительницы русского мира обнаружили редкий синдром - болезнь Келлера второй степени. Как сообщают росСМИ, эта болезнь провоцирует дегенеративные изменения в костях стоп. Если вовремя не сделать операцию, то можно стать инвалидом.

Впрочем, Асти решила не медлить. Она таки обратилась за помощью к специалистам, и ей уже провели хирургическое вмешательство. Сейчас она уехала из России за границу, где будет проходить реабилитацию.

Видео дня

Стоит отметить, что у поклонников звезды есть сомнения относительно того, что она уехала именно на реабилитацию. Большинство из них думают, что таким образом она решила "залечь на дно", пока не утихнет скандал с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой, после которой концерты Асти начали отменять по всей стране.

К слову, Асти до сих пор молчит о полномасштабном российском вторжении. При этом она после 24 февраля 2022 года продолжила работать на страну-агрессора и зарабатывать кровавые рубли.

Напомним, ранее СМИ выяснили, как Анне Асти "искупить вину" после "голой вечеринки".

Вас также могут заинтересовать новости: