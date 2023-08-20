Молодая избранница бизнесмена впечатлила сеть своей красотой и удивила определенным сходством с его бывшей женой.

Пока предательница Ани Лорак продолжает отмалчиваться о полномасштабной войне РФ против Украины, ее бывший муж, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, остается в Киеве и наслаждается семейной жизнью с новой избранницей. Недавно он женился на своей избраннице - 27-летней визажистки Лилии.

Девушка активно ведет Instagram и недавно похвасталась новыми фото. Бывший муж Лорак отвез новую жену на отдых под Киев. Там она показала формы в купальнике.

Лилия позировала в алом бикини. Она выбрала соблазнительный купальник с завязками. Свой образ она дополнила стильными солнцезащитными очками.

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В комментариях пользователи оценили фигуру девушки. Они засыпали ее комплиментами. Помимо этого, Лилию в очередной раз сравнили с Лорак. Как отметили комментаторы, новая жена Налчаджиоглу гораздо лучше предательницы, хоть и немного на нее похожа внешне. Юзеры пишут:

"Вы тут похожи очень с Лорак, конечно. Извините, что так пишу, ну прям очень. Фигура шикарная, но вы круче душой"

"Фигура просто бомбезная!"

"Как Лорак, и правда, но гораздо круче!".

Напомним, бывший муж Ани Лорак женился на Лилии в июне этого года. Они отпраздновали свадьбу под Киевом, а затем провели медовый месяц за границей.

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