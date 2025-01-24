Артист также представил клип к новому треку.

Известный украинский певец Владимир Дантес выпустил новую лирическую композицию "Одинокая" и чувственный клип к ней. Исполнитель перепел хит знаменитой украинской певицы и представил украинцам его новую версию.

Новая песня вышла 24 января на всех стриминговых платформах, а видео уже доступно к просмотру на YouTube. В своем Instagram он сообщил, что решил перепеть композицию Ирины Билык "Одинокая". Версия в исполнении артистки увидела свет еще 28 лет назад, а сейчас трек получил новую жизнь.

Проанализировав композицию коллеги, он пришел к выводу, что она стала своеобразным обращением Ирины к себе в прошлом. По его наблюдениям, треки женщин в исполнении мужчин приобретают большую драматичность, поэтому он решил спеть о любви, как это сделала в свое время его коллега, но уже сделать это по-своему.

"Эта песня вышла в 1997 году. Там юная инфантильная девушка рассказывает историю любви. Я прочитал клип и песню, как обращение к самой себе в прошлом. И, к сожалению, взрослая девушка до сих пор одинока. Очень давно заметил, многие песни "женские" в исполнении мужчин выглядят более драматично, потому что добавляется другая сторона. Добавляется конфликт, появляется тот, кто обижает или наоборот впервые кто понимает и поэтому еще больше влюбляется героиня. Я мечтал спеть "Одинокая". Я обожаю ее. Думаю, вы почувствуете это", - написал Дантес.

Похоже, поклонники исполнителя таки почувствовали его увлечение этой песней. Они высоко оценили новую версию Владимира и отметили, что в его исполнении она очень проникновенная и чувственная:

"Нежно. Хочется растаять в песне. Дантес - непревзойденный!"

"Насколько же это красиво в исполнении Вовы. У меня мурашки просто, до глубины души, спасибо"

"Как это нежно, проникновенно, браво"

"Неожиданно, песня очень хорошая, в самое сердце. Спасибо Вове и команде!"

"Вау! Это невероятно! Очень неожиданный финал! Но так ярко и мощно!"

Напомним, ранее Владимир Дантес впервые спел в дуэте с Кристиной Соловий. Артисты поразили украинцев совместной песней "Девушка милая".

Вас также могут заинтересовать новости: