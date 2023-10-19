Главный герой 10 сезона реалити "Холостяк" Макс Михайлюк поделился с поклонниками радостной новостью - он станет отцом во второй раз. Пилот на своей странице в Instagram опубликовал фото с супругой, моделью Дашей Хлистун, на котором они держат положительные тесты на беременность.
"Чудеса требуют немного времени", - подписал фото Макс.
Стоит отметить, что пара уже воспитывает дочь Ариану, которая родилась в апреле 2021 года. В июле того же года пара поженилась. А сейчас они вновь ждут пополнение в семье.
Как отреагировали фолловеры
- "Лучшие! Крепко обнимаю"
- "Поздравляю вас! Вы невероятные"
- "Легкой беременности и счастливых родов"
- "Ура, это невероятное счастье"
- "Вот это радость! Поздравляю от всей души!
Чем известен Макс Михайлюк
Макс Михайлюк родился 24 октября 1985 года в Одессе. Однако уже длительное время он живет на две страны - Украину и США. У него есть своя авиашкола.
Известно, что он участвовал в шоу "Холостяк". В финале он выбрал гимнастку Дашу Ульянову, однако пара рассталась сразу же после окончания проекта. Как рассказала девушка на пост-шоу, она не смогла простить Максу интимную связь с одной из участниц во время съемок.