Его супруга Даша Хлистун беременна.

Главный герой 10 сезона реалити "Холостяк" Макс Михайлюк поделился с поклонниками радостной новостью - он станет отцом во второй раз. Пилот на своей странице в Instagram опубликовал фото с супругой, моделью Дашей Хлистун, на котором они держат положительные тесты на беременность.

"Чудеса требуют немного времени", - подписал фото Макс.

Стоит отметить, что пара уже воспитывает дочь Ариану, которая родилась в апреле 2021 года. В июле того же года пара поженилась. А сейчас они вновь ждут пополнение в семье.

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Как отреагировали фолловеры

"Лучшие! Крепко обнимаю"

"Поздравляю вас! Вы невероятные"

"Легкой беременности и счастливых родов"

"Ура, это невероятное счастье"

"Вот это радость! Поздравляю от всей души!

Чем известен Макс Михайлюк

Макс Михайлюк родился 24 октября 1985 года в Одессе. Однако уже длительное время он живет на две страны - Украину и США. У него есть своя авиашкола.

Известно, что он участвовал в шоу "Холостяк". В финале он выбрал гимнастку Дашу Ульянову, однако пара рассталась сразу же после окончания проекта. Как рассказала девушка на пост-шоу, она не смогла простить Максу интимную связь с одной из участниц во время съемок.

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