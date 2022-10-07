Женщина должна была худеть, так как у нее были проблемы со здоровьем.

Хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" и экс-участник романтического проекта "Холостяк" Макс Чмерковский шокировал фанатов историей своей мамы о быстром похудении. Так по словам знаменитости, женщине удалось избавиться от 36 килограмм. Подробностями он поделился в своем Instagram-блоге.

"После многих лет сосредоточений на всех, кроме себя, и постоянного избыточного веса в течение десятилетий, ее проблемы ухудшились. Она оказалась в полушаге от диабета. Ей дали лекарства быстрее, чем она могла спросить, что произошло", — рассказал Макс.

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Как поделился Чмерковский, женщина осознала, что ей срочно нужно что-то менять в своем организме. Она взялась за себя и начала активно тренироваться, скорректировала рацион. К счастью, это помогло. За четыре месяца ушли лишние 36 кг.

"Она жесткая, решительная и сильная. Я невероятно горжусь ею! Впервые за десятилетие она действительно мотивирована взять свое тело и свою жизнь под свой контроль", - написал Чмерковский.

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