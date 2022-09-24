Недавно российская блогерша опубликовала видео, на котором появилась Ани Лорак. Стало известно, что певица приехала в Москву.

Режиссер Олег Бондарчук, который ранее дружил с опальной певицей Ани Лорак, объяснил, почему та приняла решение уехать в Россию, а не поддерживать свою Родину в период войны. Бондарчук отметил, что позицию певицы ему оценивать тяжело, так как в прошлом они были близкими людьми. Однако в интервью Алине Доротюк все же дал развернутый ответ.

"Конечно, будет правдой сказать, кому она здесь нах*р нужна, чтобы она раз и в день военного нападения собрала вещи и приехала в Украину. Ну она же это знает, что здесь ее уже прокляли 10 раз и что бы она ни сделала, никто бы ее здесь не принял. Ей бы никто не простил этих семь лет, за которые ее обвиняют, особенно в такое сложное время. Поэтому, я так думаю, она российская певица украинского происхождения…" – сказал Боднарчук.

Также он прокомментировал пост Лорак касательно творчества и политики.

Видео дня

"Когда я прочитал этот пост, я не понимаю, зачем он, он же ничего не проясняет, знаешь, будто просто: "Я есть, я жива". Я не могу больше найти какого-нибудь оправдания этому посту. Там же нет ничего нового, никакой позиции. Когда я прочитал этот пост, мне показалось, что это его написал кто-то пьяный. Получилась абра кадабра", - добавил Олег Боднарчук.

Позиция Ани Лорак в войне

Звезда долгое время молчала, но недавно сделала пост о том, что она "вне политики", и "несет любовь людям через музыку".

"Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души", - написала Лорак в Instagram и Facebook.

В сентябре 2022 года российская блогерша Алена "Блин" опубликовала видео, на котором появилась Ани Лорак. Из ролика стало понятно, что опальная звезда вернулась в Москву.

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