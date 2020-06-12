"Ради денег вышла замуж": жена Павлика обратилась к своим подписчикам

Екатерина Репяхова поблагодарила подписчиков за теплые слова.

25-летняя супруга певца Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова поблагодарила своих подписчиков в Instagram за теплые слова в связи со свадьбой.

"Хочу поблагодарить каждого человека за тёплые слова в адрес нашей семьи! Мы долго шли к этому событию и этапу нашей жизни. Мы вместе прошли много испытаний. Легко ничего нам не давалось", - написала Репяхова.

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Также Екатерина добавила, что сейчас ей смешно читать комментарии несчастных людей, которые пишут, что она вышла замуж за певца Виктора Павлика ради денег.

"Человек, который делиться негативом, - несчастный человек. Я желаю каждому несчастному обрести счастье и спокойствие в душе! А мы вместе с моим мужем - сила. Мы преодолеем все трудности, нас впереди ждёт только самое лучшее! Я желаю каждому человеку любить и быть любимым. Желаю каждому человеку найти свою судьбу", - добавила Репяхова.

Как сообщал УНИАН, Виктор Павлик женился на своей 25-летней возлюбленной.

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