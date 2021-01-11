Екатерина Репяхова сегодня объявила о своей первой беременности.

Супруга певца Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова ответила в инста-сториз поклонникам о своей беременности.

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Один из поклонников спросил, не смущает ли Екатерину то, что ее супруг старый дед, и когда их ребенку будет 17 лет, то Виктору Павлику будет уже 70.

На что Екатерина ответила, что ее смущают безответственные и глупые люди. А вот добрых людей она будет любить всегда, независимо от их возраста. Также она добавила, что их ребенок желанный и осознанный, поэтому он будет купаться в любви.

По словам Репяховой, Павлик будет самым лучшим отцом. И какая уж там разница, кому сколько лет.

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Автор: Диана Могилевич