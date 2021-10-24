Балерина и судья шоу заинтриговала поклонников неожиданным заявлением.

Украинская прима-балерина, судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар в восьмом выпуске танцевальной программы сделала неоднозначное заявление.

Так, эфир посвящен трио. К парам присоединились и другие звездные участники, которые вместе с ними показали яркие номера. После выступления певицы Александры Зарицкой, ее партнера Юрия Мешкова и экс-участница "Танцев" Александра Прохорова судья шоу решила заинтриговать зрителей.

Так, Екатерина сказала: "Я при надії". Таким образом кухар намекнула на беременность. Но так как ни она, ни ее супруг Александр Стоянов пока не делали никаких официальных заявлений зрителям остается только догадываться, пошутила Катя или нет.

Читайте такжеКухар, Горбачева, Саливанчук: кто из звезд закатывает скандалы мужьям за "лайки" в InstagramОтметим, Екатерина Кухар и Александр Стоянов воспитывают двоих детей - сына Тимура и дочь Анастасию. Также Кухар является судьей проекта "Танцы со звездами" с 2017 года.

Напомним, в восьмом эфире шоу "Танцы со звездами" Дмитрий Дикусар попал в курьезную ситуацию. Его ткнули лицом в торт в честь его дня рождения.

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Автор: Диана Могилевич